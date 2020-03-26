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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında bürokratlarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

26.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:52
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında bürokratlarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
AKOM'da telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yüce, zor günlerde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Yüce, koronavirüsle ilgili mücadelede gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse İçişleri Bakanlığı'ndan gelen kararları özenle uyguladıklarını belirterek tüm ilçelerde seferberlik ilan ettiklerini kaydetti.
Olası bir salgın yaşanmaması için gece gündüz şehrin her noktasında dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yüce, şöyle konuştu :
"Bu çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımıza 'Evde Kal' kuralına göre zabıta ekiplerimiz tarafından uyarılar gerçekleştiriyoruz. Evden dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için şehrimizin muhtelif yerlerine dezenfektan sistemi yerleştirdik. 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Durumun ehemmiyetinin farkındayız ve bu konuda çalışmalarımızı azami dikkatle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da durumun ehemmiyetini iyice kavramalarını, kendi olağanüstü hallerini ve kendi dezenfekte uygulamalarını gerçekleştirmelerini diliyorum. En iyi korunmanın evde kalmak olduğunu ve bu zor günleri kurallara uyup, tedbirleri alarak atlatacağımıza inancımı dile getirerek tüm çalışma arkadaşlarıma bu zor günlerde gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle teşekkürlerimi ifade ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

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