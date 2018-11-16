Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 Yılı Bütçesi Açıklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
'nin 2019 yılı bütçesi 1 milyar 296 milyon lira olarak açıklandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Meclisi'nin ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ
) Olağan Genel Kurulu'nun ikinci birleşiminin gerçekleştirildiği belirtildi.
Oturumda alınan kararların incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği aktarılan açıklamada, "2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelenerek kabul edildi. Büyükşehir ve SASKİ'nin 2019 yılı toplam bütçesi 1 milyar 296 milyon lira olarak belirlendi." denildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Sakarya