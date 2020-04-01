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Sakarya Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına hediye dağıttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına hediye paketi dağıtıldı.

01.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:10
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına hediye dağıttı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına hediye paketi dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Çözüm Masası ekipleri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Bölümü doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına hediye paketi dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede vatandaşların sağlığı için görevlerini özverili bir şekilde yerine getiren, bu zorlu süreçte yurt genelinde vazifelerini ilk günden bugüne ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak fedakarca yerine getiren sağlık personelinin yanında olunduğu kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Güncel
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