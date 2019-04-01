Sakarya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Sakarya için sandığa giden vatandaşlar, Sakarya Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Sakarya seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Sakarya'da kim önde? Sakarya seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Sakarya Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına AK Parti'den Ekrem Yüce yarıştı. Millet İttifakı adına ise İYİ Parti'den Cihan Kolip aday gösterildi. SP'den Fahrettin Abay, DP'den Cengiz Karabaş Sakarya Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sandıklar açıldı ve Sakarya için 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Yerel seçim sonuçlarına göre sandıkların %99.96'sı açılan Sakarya'da Ekrem Yüce % 65.01 oy aldı. Cihan Kolip'in aldığı oy ise % 27.62 olarak kayıtlara geçti.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Sakarya'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Sakarya'da 2014'de yerel seçimlerde CHP adına Ecevit Keleş, AK Parti adına Süleyman Dişli, MHP adına Ahmet Tufan Demircioğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Süleyman Dişli % 57.89 oy oranı ile Sakarya Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP'den Ahmet Tufan Harmanoğlu ise % 26.78 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Ecevit Keleş % 9.24 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.

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