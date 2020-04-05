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Sakarya Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aç kalan ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını unutmadı.

05.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:48
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aç kalan ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını unutmadı.
Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu zor zamanlarda hem vatandaşların hem de sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Kuş, kedi, köpek ve daha birçok hayvanın hem bakımı hem de yemek ihtiyaçlarının ekipler tarafından karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Evde kalan vatandaşlarımızdan, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını ve ekmek kırıntılarını balkon, cam kenarları ile kapı önlerine koymalarını rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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