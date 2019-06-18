18.06.2019 12:45
Haberler» Güncel» Haber

Sakarya Büyükşehir'den trafikte farkındalık çalışması

Sakarya Büyükşehir

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından trafikte farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından trafikte farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif noktalarındaki 36 adet bas-geç sinyalize taşıt trafiği lambasının sarı uyarı ışığına dönüşümü tamamlandı.

Yaya geçiş noktalarında araçları hızlı geçmeye teşvik ettiği gözlemlenen yeşil ışığın trafiği tehlikeye sokmaması adına gerçekleştirilen farkındalık hareketi, yayalara karşından karşıya güvenli geçiş imkanı sağlıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yaya önceliği yılı ilan edildi. Bu nedenle trafikte yaya önceliğini sağlayan farkındalık çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerindeki 36 adet bas-geç sinyalize taşıt trafiği lambasının sarı uyarı ışığına dönüşümünü tamamladık. Araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyen bir durumun bulunmadığı farkındalık hareketi ile vatandaşlarımız karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçiş sağlayabilecek" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:51 BURSA İnegöl'de yağış, 5 milyon liralık zarar yol açtı
14:51 EDİRNE Keşan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
14:51 TUNCELİ Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş
14:51 Doğru yemek hastalık riskini azaltıyor: Dondurmayı ısırarak değil, yalayarak yiyin
14:51 ÇORUM Liseli kızlara cinsel istismar girişiminde bulunan sanığa 18,5 yıl hapis
14:50 Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
14:50 Safranbolu'ya Tayvanlı ve Çinli turist ilgisi (ÖZEL)