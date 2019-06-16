16.06.2019 16:19
Haberler»Güncel » Haber

Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi görüşecek

Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi görüşecek

Sakarya Büyükşehir Meclisi 17 Haziran Pazartesi günü toplanıyor.

Sakarya Büyükşehir Meclisi 17 Haziran Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 60 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 60 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. Meclis Toplantısı'nda Kırgızistan Oş şehri ile Sakarya arasında kardeş şehir protokolü imzalanması hususunda Başkan Ekrem Yüce'ye yetki verilecek. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:33 Tekirdağ'da plakasız araç duvara çarptı: 1 ağır yaralı
16:33 Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!
16:32 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÖVİZ SATIMLARINA MUAFİYET GETİRİYORUZ (1)
16:30 Bilgi Evleri öğrencileri yıl sonunda gösteri sundu
16:30 Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı: Yücel Yılmaz
16:30 Kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
16:30 Mersin'deki trafik kazasında ölen asker için tören