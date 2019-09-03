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Sakarya Büyükşehirli sporcu, atıcılıkta Türkiye ikincisi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen Bölgesel Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

03.09.2019 16:17 Sakarya Büyükşehirli sporcu, atıcılıkta Türkiye ikincisi oldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen Bölgesel Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Büyükşehirli başarılı sporcu Kamil Uzak, büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Bursa'da gerçekleştirilen ve 87 sporcunun katıldığı Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda, Sakarya Büyükşehir Belediye sporcusu Kamil Uzak, büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği elde eden başarılı sporcumuz Kamil Uzak'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Sakarya, Türkiye, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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