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Sakarya buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı

Buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptıSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, buz tutan yolda kayan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı.

05.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:40
Buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı
SAKARYA'nın ilçesinde, buz tutan yolda kayan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobil ağaca çarpması sayesinde uçuruma düşmekten kurtulurken, kaza anı sürücü tarafından kaydedildi.
Kaza dün, Pamukova Çilekli Mahallesi Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Arslan idaresindeki 54 RB 917 plakalı otomobil, yolun buz tutması nedeniyle kayarak yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ağaç, otomobilin uçurumdan aşağıya düşmesini engelledi. Hasan Hüseyin Arslan'ın cep telefonu ile kayıt aldığı sırada yaşanan kaza görüntülere yansıdı.
Sakarya buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı

Hüseyin Arslan, Pamukova, Güncel

Kaynak: DHA


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