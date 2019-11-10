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Sakarya Caddesi'ne neşter vurulacak

Diyarbakır'ın en önemli ve işlek alış veriş noktaları arasında yer alan Sakarya Caddesi'nin yıllardır çözüm bekleyen sorunları Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi'nin koordinasyonu ile çözülecek.

10.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:09Sakarya Caddesi'ne neşter vurulacak
'ın en önemli ve işlek alış veriş noktaları arasında yer alan Caddesi'nin yıllardır çözüm bekleyen sorunları Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi'nin koordinasyonu ile çözülecek.

Diyarbakır'ın ticaret ve alış verişte can damarları arasında yer alan, vatandaşların günlük alış veriş için en fazla tercih ettiği Sakarya Caddesi'ne yıllardır beklenen neşter nihayet vuruluyor. Alt yapı ve gece aydınlatması başta olmak üzere tarihi bölgede esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar için kanayan yara halini alan sorunların çözümü için Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi'nin koordinasyonu ile çalışma başlatıldı.

Kent yöneticilerinden akşam çıkarması

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, Sakarya Caddesi'ne akşam saatlerinde çıkarma yaparak incelemelerde bulundu. Esnafın çiçeklerle karşılayarak yakın ilgi gösterdiği Vali Güzeloğlu, Başkan Beyoğlu ve Kaymakam Karabiber, yaşanan sorunları yerinde inceledi.

Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Güzeloğlu ve Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, taleplerin kısa zamanda yerine getirilmesi için gereken her türlü adımın atıldığını dile getirdi. Vali Güzeloğlu, "Alt yapı ve aydınlatma dahil tüm sorunları çözeceğiz. Burası huzurlu, modern ve ferah bir alış veriş alanı haline gelecek" dedi.

Vatandaşların ve esnafın sağlıklı bir ortama kavuşması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, "Valimize çok teşekkür ediyoruz. Kentimizin her sorununda ve hizmetinde olduğu gibi Sakarya Caddemizin güzelleşmesi için de her türlü katkıyı sağlıyor. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın layık oldukları modern ortamı kavuşmaları için burası ile ilgili projelerimizi en kısa zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Vatandaşları sevindiren ziyaret

Ziyaret sırasında vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan Vali Güzeloğlu ve Başkan Beyoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek neşeli anlar yaşadı. Vali Güzeloğlu ve Başkan Beyoğlu'nun hafta sonu ve akşam olmasına rağmen bu çıkarmayı gerçekleştirerek sorunların çözümü için çaba göstermesi vatandaşları ve esnafı mutlu etti. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Sakarya, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

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