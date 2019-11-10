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Sakarya Caddesi yenilenecek

Bağlar ilçesindeki Sakarya Caddesi yenilenecek.

10.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:30Sakarya Caddesi yenilenecek
ilçesindeki Caddesi yenilenecek.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu beraberinde Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin ile Sakarya Caddesinde inlemede bulundu, esnafı ziyaret etti.
Vatandaşların taleplerin kısa zamanda yerine getirilmesi için gereken her türlü adımın atıldığını dile getiren Güzeloğlu, "Alt yapı ve aydınlatma dahil tüm sorunları çözeceğiz. Burası huzurlu,modern ve ferah bir alışveriş alanı haline gelecek." dedi.

Başkan Beyoğlu da "Sayın valimize çok teşekkür ediyoruz.Kentimizin her sorununda ve hizmetinde olduğu gibi Sakarya Caddemizin güzelleşmesi için de her türlü katkıyı sağlıyor." dedi.

Basri Güzeloğlu, Sakarya, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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