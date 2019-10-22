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Sakarya çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden olduAdapazarı'nda, 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

22.10.2019 18:12
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
Adapazarı'nda, 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde H.Y'ye ait 2 katlı evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Sakarya çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Adapazarı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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