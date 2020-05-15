SAKARYA Çay ocağında oturanları görüntüleyip şikayet ettiler

Çay ocağında oturanları görüntüleyip şikayet ettilerADAPAZARI'nda bulunan bir pasajda çay ocağında oturanları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar şikayette bulundu.

15.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:42

Çay ocağında oturanları görüntüleyip şikayet ettiler

ADAPAZARI'nda bulunan bir pasajda çay ocağında oturanları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar şikayette bulundu. Polis, çay ocağının önündeki masalara oturarak çay içen kişiler hakkında sosyal mesafeye uymamaları nedeniyle ceza yazarken, belediye çay ocağıyla ilgili işlem başlattı.

Adapazarı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi üzerinde bulunan bir pasajda açık olan çay ocağını daha önce de şikayet eden vatandaşlar, yazılan cezalara rağmen dükkanın açıldığını ve çok sayıda insanın pasaj içindeki masalarda çay içtiğini cep telefonuyla kaydederek şikayette bulundu. Görüntüleri izleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek pasaja baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara ceza yazılırken, işletme ise Adapazarı Belediyesi ekiplerine bildirildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılacağı ve işletmenin mühürleneceği öğrenildi.

SAKARYA Çay ocağında oturanları görüntüleyip şikayet ettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Çay, Güncel, Haber

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