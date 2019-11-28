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Sakarya Çevik Kuvvet ekiplerinin tatbikatı nefes kesti

- Sakarya Çevik Kuvvet ekiplerinin tatbikatı nefes kesti Çevik Kuvvet ekipleri TOMA ve göz yaşartıcı gazlar ile eylemcilere müdahale ettiSAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün 2019 yılı Çevik Kuvvet Yerinden Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında hazırlanan senaryolu tatbikat nefes kesti.

28.11.2019 02:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 02:05
- Çevik Kuvvet ekiplerinin tatbikatı nefes kesti
Çevik Kuvvet ekipleri TOMA ve göz yaşartıcı gazlar ile eylemcilere müdahale etti
SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün 2019 yılı Çevik Kuvvet Yerinden Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında hazırlanan senaryolu tatbikat nefes kesti. Çevik Kuvvet ekiplerinin senaryo gereği eylemcilere TOMA ve göz yaşartıcı gazları ile müdahale ederek etkisiz hale getirdiği tatbikat gerçeğini aratmadı.
Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğünce çevik kuvvet polislerine yönelik uygulamalı verilen toplumsal olaylara müdahale eğitim gerçeği aratmadı. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Çevik Kuvvet Yerinden Hizmetiçi Eğitim programı kapsamında, Sakarya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından çevik kuvvet polislerine toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında eğitim verilerek, tatbikat gerçekleştirildi.
25 Kasım Pazartesi günü Serdivan Tepe güney yamacında bulunan boş alanda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği; lastik yakan ve sloganlarla gösterilerine devam eden gruba polis ekipleri, gösterilerinin yasal olmadığını ve son vermeleri gerektiği uyarılarında bulundu. Uyarılara rağmen gösterilerine devam eden grubun alanı kapatarak halkın kullanımını engellemesi sebebiyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli tarafından eylemcilere müdahale edildi. Olayların büyümesiyle ateş yakıp polise taş atan eylemcilere, ekipler TOMA ve göz yaşartıcı gazlar ile müdahale edildi. Müdahaleler sonrasında etkisiz hale getirilen göstericiler gözaltına alındı.
Yapılan çalışma ile; ülke genelinde veya Sakarya'da oluşabilecek olası bir toplumsal olaya en hızlı ve etkin biçimde müdahale edilebilmesi amaçlandı.
Sakarya Çevik Kuvvet ekiplerinin tatbikatı nefes kesti

Sakarya, Genel

Kaynak: İHA


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