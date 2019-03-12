Sakarya CHP'li Emre Tarım ve Hayvancılıktaki Durum Yanlış Politikaların Sonucu

CHP
'li Emre Tarım ve hayvancılıktaki durum yanlış politikaların sonucu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Türkiye
'de temel ürünlerin ithal edildiği bir dönemin yaşandığını belirterek, Bu karşılaştığımız durum tamamen yanlış politikaların, yanlış tercihlerin bir sonucudur dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
ve 11 milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Adapazarı
'na geldi. Burada konuşan Emre, Türkiye'de temel ürünlerin ithal edildiği bir dönem yaşandığını belirterek, şöyle konuştu
Tarım ve hayvancılıkta karşılaştığımız durum, bir deprem felaketi gibi Allah vergisi bir iş değil. Bu karşılaştığımız durum tamamen yanlış politikaların, yanlış tercihlerin bir sonucudur. Biz Meclis'te uluslararası anlaşmaları değerlendirirken, bu dönem sıklıkla karşılaştığımız anlaşma türü, Türkiye'nin diğer ülkelerden ithal et alabilmesiyle ilgili anlaşmalar, bunlar gerçekten tarım ve hayvancılıkta geldiğimiz noktanın küçük ama önemli bir özetidir. Ülkemizde yem ithali mevzubahis oldu, saman ithali oldu, çok yazık bir durum. Anadolu insanının bu kadar üretimden koparıldığı bir dönem içerisinde bulunuyoruz. Bunun sonucunda da temel ürünlerin ithal edildiği bir dönemi yaşıyoruz.
Basın açıklamasının ardından CHP'li heyet, tarihi Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Adapazarı, Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Kaynak: DHA