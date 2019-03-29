Sakarya Çocuklara Eğlendirerek İngilizce Öğretiyor

Kaynak: DHA

Çocuklara eğlendirerek İngilizce öğretiyorSakarya'nın Akyazı ilçesinde, Topağaç İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Emre Karakuş (30) kendi metotlarıyla öğrencileri eğlendirerek İngilizce öğretiyor. Gitar çalıp çocuklarla şarkılar söyleyen, İngilizce oyunlar oynayan çocukların 'Teachermen' diye hatip ettiği Emre Karakuş, Öğrenciler eğlenmeyi seviyor, bende eğlenmeyi seviyorum. Eğlenerek öğrenmeye çalışıyoruz dedi.Akyazı Topağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İngilizce derslerine girmek için sabırsızlanıyor. 6 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Emre Karakuş kendi metotlarıyla ders verince, öğrenciler tarafından çok sevildi. Derslerinde gitar çalıp öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyen Emre Karakuş, oyunlar aracılığıyla da çocukların İngilizceyi daha kolay öğrenmesini sağlamaya çalışıyor. İngilizcenin sadece ders olmadığını, ileri ki yıllarda öğrencilerin yaşamında kullanacağını belirten Emre Karakuş, Mesleğe başladığım ilk yıldan beri ilk amacım aslında İngilizce sevdirmekti. Hep bunun için bir şeyler yapmaya çalıştım. İngilizce sadece ders değil, bunu göstermeye çalıştım. Ders olmadığını ileriki hayatlarında kullanacaklarını aşılamaya çalıştım. Derslerde bazen hip hop yapıyoruz, bazen gitarla şarkılar söylüyoruz. Drama yapıyoruz, kukla şovları yapıyoruz, yarışmalar yapıyoruz. Öğrenciler eğlenmeyi seviyor, bende eğlenmeyi seviyorum. Eğlenerek öğrenmeye çalışıyoruz aslında işin özü bu. Etkinlikler yapıyoruz, İngilizce oyunlar oynuyoruz onlar mutlu olunca bende mutlu oluyorum. dedi.Öğrencilerin kendisine 'Teachermen' diye hitap ettiğini ifade eden Karakuş, şöyle konuştuÖğrenciler için sadece bir öğretmen olmak değil, bir süper kahraman olmaya da çalıştım. O yüzden öğrenciler 'Teacherman' ismini taktılar bana ve hepsi bana şuanda 'Teacherman' diye sesleniyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bir köy okulu olmamıza rağmen bizim de diğer okullardan bir eksiğimiz olmadığını İngilizce açısından bunu göstermeye çalışıyoruz.Öğrenciler, öğretmenlerini çok sevdiklerini,İngilizce derslerini iple çektiklerini belirtti.Okul Müdürü Kemal Hilmi İnoğlu ise Emre Karakuş'un geçen yıl okullarına atandığını, okullarına farklılıklar getirdiğini belirterek, Öğretmenimiz, öğrencilere İngilizce dersini sevdirebilmek için farklı metotlar hazırlıyor ve öğrenicileri oyun oynatarak ders işletiyor. Bizde öğretmenimize özel bir oda oluşturduk ve ders için getirdiği malzemeleri orada hazırlayabilmesi için yardımcı olduk. diye konuştu.