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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından, Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun intihar etmesine ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

08.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:52 Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama
Cumhuriyet Başsavcılığından, Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun intihar etmesine ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan K.G'nin intihar ettiği, tutuklu S.G'nin ise intihara teşebbüs ettiğine dair yer alan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatma zaruriyetinin hasıl olduğu kaydedildi.
Dün saat 19.40 sıralarında Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda K.G'nin koğuş ortak yaşam alanında bulunan banyoda kendini asmak suretiyle intihara teşebbüs ettiğinin anlaşılması üzerine ivedi olarak gerekli müdahalenin yapılarak Ferizli Devlet Hastanesine sevkinin sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan bütün müdahalelere rağmen şahıs 20.55 sıralarında vefat etmiştir. S.G. isimli tutuklu ise basında yer aldığı şekliyle intihara teşebbüs etmediği, koğuştaki yatakların olduğu bölümden alt katta bulunan ortak yaşam alanına inerken dengesini kaybederek merdivenlerden düşmek suretiyle kolunun kırılmasına sebebiyet verdiği anlaşılmış olup, hastaneye sevki sağlanarak gerekli tedavisine başlanmıştır. Her iki olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Tahkikata devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı iye duyurulur."

Başsavcı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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