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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından cezaevindeki intiharla ilgili açıklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda intihara teşebbüs eden K.G. isimli şahsın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, S.G. isimli tutuklunun ise basında yer aldığı gibi intihara teşebbüs etmediği, merdivenlerden düşerek kolunu kırdığı belirtildi.

08.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:30 Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından cezaevindeki intiharla ilgili açıklama
Cumhuriyet Başsavcılığı, L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda intihara teşebbüs eden K.G. isimli şahsın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, S.G. isimli tutuklunun ise basında yer aldığı gibi intihara teşebbüs etmediği, merdivenlerden düşerek kolunu kırdığı belirtildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan K.G. isimli şahsın intihar ettiği, tutuklu S.G. isimli şahsın ise intihara teşebbüs ettiğine dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. 07.11.2019 günü saat 19.40 sıralarında Sakarya L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda K.G. isimli tutuklunun koğuş ortak yaşam alanında bulunan, banyoda kendini asmak suretiyle intihara teşebbüs ettiğinin anlaşılması üzerine, ivedi olarak gerekli müdahale yapılmış, Ferizli Devlet Hastanesine sevki sağlanmıştır. Yapılan bütün müdahalelere rağmen şahıs 20.55 sularında vefat etmiştir. S.G. isimli tutuklu ise basında yer aldığı şekliye intihara teşebbüs etmediği, koğuştaki yatakların olduğu bölümden alt katta bulunan ortak yaşam alanına inerken dengesini kaybederek merdivenlerden düşmek suretiyle kolunun kırılmasına sebebiyet verdiği anlaşılmış olup, hastaneye sevki sağlanarak gerekli tedavisine başlanılmıştır. Her iki olaya ilişkin Cumhuuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır, tahkikata devam edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Başsavcı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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