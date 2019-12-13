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Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:28Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Dursun, oylamaya sunulan AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Başsavcı Dursun, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına" fotoğrafına oy verdi.
"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını seçen Dursun, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.
Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Dursun, uygulamanın güzel ve kolay anlaşılabilir olduğunu söyledi. Fotoğrafların özenle seçildiğini belirten Dursun, "Burada büyük bir emek olduğu her şekilde fark ediliyor. Buna fikir öncülüğü yapan aynı zamanda fiili olarak hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Herkese görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sarıkamış, Başsavcı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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