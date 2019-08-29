Haberler» Yerel» Haber

Sakarya'da 100 hükümlü çevre temizliği yaptı

Sakarya'da 100 hükümlü çevre temizliği yaptıSAKARYA - Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sakarya Denetim Serbestlik İl Müdürlüğü işbirliğinde, 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında 100 hükümlü ile Sakarya Arifiye Belediyesi Gölbaşı Piknik Alanı'nda çevre temizliği...

29.08.2019 17:56
Sakarya'da 100 hükümlü çevre temizliği yaptı
SAKARYA - Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sakarya Denetim Serbestlik İl Müdürlüğü işbirliğinde, 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında 100 hükümlü ile Sakarya Arifiye Belediyesi Gölbaşı Piknik Alanı'nda çevre temizliği etkinliği gerçekleşti.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü; hükümlünün kurallara uyma becerisi, çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zaman planlaması, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' adı altında 100 hükümlü Sakarya Arifiye Belediyesi Gölbaşı Piknik Alanında çevre temizliği etkinliği gerçekleşti. Gerçekleşen etkinliğe, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Başsavcı Vekili Erhan Sağlam, Cumhuriyet Savcısı Emrullah Eryılmaz, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı katıldı.
Sakarya'da 100 hükümlü çevre temizliği yaptı

Arifiye, Sakarya, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
19:41   Burhaniyeli öğrencilerin Kur'an öğrenme mutluluğu
19:39   Şuhut'ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor
19:11   Beşiktaş taraftarlarından orman yangınlarına bidonlu önlem
18:59   DESOB başkanı ve yönetiminden kayyuma destek ziyaret
18:57   Söke'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
18:54   TSK Mehteran Birliği Zafer Meydanı'nda konser verdi
18:31   Tarihi köprüde onarım çalışmaları başladı