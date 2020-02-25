Sakarya'da 1200 rakımlı yayladaki gölet dondu

SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki Sultanpınar Yaylası'nda bulunan gölet, etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dondu.

Akyazı ilçesindeki 1200 rakımlı Sultanpınar Yaylası'nda yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk nedeniyle yaylayla aynı adı taşıyan gölet tamamen dondu. İlçeden yayla evlerini kontrol etmek için yaylaya çıkan bazı vatandaşlar, göletin donduğunu fark edince o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Göletin üzerine çıkarak yürüyüş yapan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilerek manzaranın keyfini çıkardı.