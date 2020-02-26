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Sakarya'da 13 bin çiçek açtı

Çankaya'da yaz-kış çiçeklendirilen parklara Sakarya Caddesi de eklendi.

26.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:48Sakarya'da 13 bin çiçek açtı
'da yaz-kış çiçeklendirilen parklara Caddesi de eklendi. Çankaya Belediyesi 13 bin çiçekle 'ın merkezini renklendirdi.

Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlarda yaptığı çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor. Baştan sona yenileyerek geçtiğimiz Eylül ayında hizmete sunduğu 'nın en merkezi noktalarından olan Sakarya Caddesi'ni çiçeklendiren Çankaya Belediyesi, caddeyi güzel bir görünüme kavuşturdu. Belediyenin Uğur Mumcu Parkı içindeki kendi seralarında kendi işçileriyle üretimini gerçekleştirdiği çiçekler, vatandaşların dinlenme alanı olan Sakarya yaya bölgesini renklendirdi. İlçedeki 500'ü aşkın park ve yeşil alanı düzenli olarak çiçek ve bitkilerle donatan belediye ekipleri, Sakarya Caddesi'ne 13 bin 475 adet menekşe dikti. Menekşeler, pembeden sarıya, beyazdan mora kadar farklı renkleriyle bölgeye gelen vatandaşlara adeta görsel bir şölen sunuyor. - ANKARA

Çankaya, Sakarya, Kızılay, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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