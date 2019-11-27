Haberler » Güncel » Sakarya'da 141 öğrenci zehirlendi - Haber

Sakarya'da 141 öğrenci zehirlendi

ADAPAZARI'nda özel bir okulda eğitim gören 141 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

27.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:42Sakarya'da 141 öğrenci zehirlendi

ADAPAZARI'nda özel bir okulda eğitim gören 141 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. 115 öğrenci taburcu edilirken, 26 öğrencinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

'nda özel bir okulda eğitim gören öğrencilerin bir bölümü, gece geç saatlerde kusma ve karın ağrısı şikayeti ile hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler tedaviye alındı, okulda bulunan yemek ve sulardan örnekler alındı. Okul yönetimi velilere mesaj ile durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Valisi Ahmet Hamdi Nayir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Durumu ağır olan öğrencimiz yok. Şu anda en son bilgi gözetim altında 26 öğrencimiz var. Diğerleri evlerine gönderildi. Sabaha kadar da 141 öğrenci müracaat etmiş oldu ama durumu ağır olan yok. Gerekli incelemeler hem yemek hem de su numunesi alınarak başlatıldı" dedi.

Zehirlenmelerin kesin sonucu alınan numune örneklerinin değerlendirilmesinin ardından belli olacak.



Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:51 Torunu için 70 yaşında model oldu
10:50 Otomobilin tamponundan 270 gümrük kaçağı cep telefonu çıktı
10:50 Erdoğan'ın tanıttığı halıyı, 9 ay 24 saat çalışarak dokudular
10:50 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
10:50 Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:15 Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
10:11 Doktor, boşandığı eşini kızının yanında darp etti
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:32 Bakan Varank, "Meclis'e Mercedes'le geldiniz" diyen HDP'li Paylan'a cevap verdi: Benim aracım hibrit
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 10:52:07