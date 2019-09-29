Sakarya'da 143 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SAKARYA, 7'nci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Taşkısısığı Kışlası'nda vatani görevini yapan 143 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada 63 askerin taburcu edildiği belirtilerek konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Taşkısığı Kışlası'nda akşam yemeği sonrasında rahatsızlanan askerler, ambulanslarla kışlaya yakın olan Yenikent Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan muayene sonrasında askerler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi. Sakarya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada 143 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Askerlerin durumlarının iyi olduğu bildirilen açıklamada şöyle denildi:

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

"Cumartesi günü öğlenden sonra hastanelerimize askerlerimizin bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri iletilmeye başlamıştır. Gerekli personel takviyeleri yapılarak ilk müdahaleler yapılmış, müşahedeyi gerektirenler uygun alanda takip altına alınmış, durumu iyi olanlar tedavilerini müteakip birliklerine gönderilmiştir. Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkikleri devam etmektedir. Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63'ü ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 73'ü müşahede altına alınmış 7'sinin ise yatırılması uygun görülmüştür."

Kaynak: DHA