Sakarya'da 15 Bin Yaşlıya Kişisel Bakım ve Sağlık Hizmeti

13 Aralık 2018 Perşembe 11:03



13 Aralık 2018 Perşembe 11:03

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi, 2 yılda 15 bin vatandaşa ulaştı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 2 yıl önce kurulan merkez tarafından 65 yaş üzeri bakıma muhtaç kişilere evlerinde hizmet veriliyor.Sosyal güvencesi olmayan dar gelirli yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların tespitinin ardından merkez bünyesindeki ekipler, ihtiyaç sahibi yaşlılara, ev temizliği, küçük ev onarımı, sağlık, kişisel bakım, hobi kursları, basit fizyoterapi, psikolojik destek ile kültürel faaliyet hizmeti sunuyor."Bizi yalnız bırakmıyorlar"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, yaptığı açıklamada, projeye 2 yıl önce başladıklarını söyledi.Projeyle 65 yaş üzerindeki vatandaşlara evde temizlik, kişisel bakım, psikolojik destek, spor ve fizyoterapi aktiviteleri, hobi kursları ve kültürel faaliyet programları kapsamında hizmet verdiklerini belirten Yüce, şunları kaydetti:"Sakarya genelinde 65 yaşını doldurmuş ve gelir durumu yoksun olan vatandaşlarımızın kendi talepleri doğrultusunda randevu sistemiyle evlerine giderek tüm temizliklerini yapıyoruz. Hasta ve yatalak olan hastalarımızın da kişisel bakımları yapılıyor. Saç, sakal ve tırnak kesimleri gibi buna benzer tüm bakımları yapılıyor. 2 yıldan bu yana Sakarya genelinde 15 bin vatandaşa ulaşarak hizmet verdik. Hizmetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde projemizin ikinci aşamasına geçerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2,5 milyon liraya yakın destek alarak projemizi daha da geliştireceğiz. Projemiz Marmara Belediyeler Birliği tarafından ödül alınan bir projedir."Talip Arslan, merkezin verdiği hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evimize geliyorlar ve bütün temizliği yapıyorlar. Bizlerin de kişisel bakımlarını, sağlık kontrollerini yapıyorlar. Bizlere bu hizmeti sağlayan belediyemizden ve devletimizden de Allah razı olsun. Bizleri yalnız bırakmıyorlar." ifadelerini kullandı.