Sakarya'da,15 Temmuz şehidi polis mezarı başında anıldı

SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak'ın ailesini ziyaret ederken, şehidin mezarı başında dualar edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Garnizon Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve protokol üyeleri, hain darbe girişimi sırasında İstanbul Arnavutköy'de bulunan Topkule Kışlası girişinde şehit düşen özel harekat polisi Serdar Gökbayrak'ın, Arifiye ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. Şehit Gökbayrak'ın Arifiye Hanlı Mahallesi Mezarlığında bulunan mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine şehidin eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, annesi ve kardeşleri katıldı. Mezarlıkta gerçekleştirilen tören sonrasında ailenin evine giden Vali Kaldırım ve beraberindeki protokol üyeleri, burada şehidin eşine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.