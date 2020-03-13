Sakarya'da 19 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 19 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
13.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:42
Sakarya 'nın Geyve ilçesinde 19 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Edinilen bilgiye göre, kaldıkları Kur'an kursunda öğle yemeği yiyen 19 öğrencide okulda bulundukları sırada baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Yemekten zehirlendiği iddia edilen 19 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan yemekten yiyen bazı kurs görevlilerinin de rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, kaldıkları Kur'an kursunda öğle yemeği yiyen 19 öğrencide okulda bulundukları sırada baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Yemekten zehirlendiği iddia edilen 19 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan yemekten yiyen bazı kurs görevlilerinin de rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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