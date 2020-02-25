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Sakarya'da 2 ayrı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'da 2 ayrı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen 2 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

25.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:55Sakarya'da 2 ayrı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

'da 2 ayrı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen 2 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Sık sık kazaların meydana geldiği kavşakla ilgili vatandaşlar biran önce önlem alınmasını istedi.Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi ile Ömercikler Mahallelerini birleştiren kavşakta aynı gün arka arkaya meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken bölgede yaşayan vatandaşlar ise Akyazı Belediyesi ile Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünün kavşakta bir önlem almasını istedi.



Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: DHA

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