27 Mart 2019, 14:03
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Sakarya'da 2 Bin 429 Sandıkta 717 Bin Seçmen Oy Kullanacak

Sakarya

Sakaryalı 717 bin 122 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Sakaryalı 717 bin 122 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

2 bin 429 sandığın kurulacağı Sakarya'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Sakaryalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

5 yılda 65 bin 796 yeni seçmen


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Sakarya'da 717 bin 122 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Sakarya'daki seçmen sayısı 65 bin 796 arttı.

Sakarya'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 403 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 2 bin 429 sandık kurulacak.

En fazla seçmen Adapazarı'nda

Sakarya'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Adapazarı. 191 bin 78 kayıtlı seçmenin bulunduğu Adapazarı'nda 596 sandık kurulacak.


Adapazarı'ndan sonra ikinci sırada 277 sandık ve 91 bin 622 seçmenle Serdivan, üçüncü sırada da 225 sandık ve 64 bin 767 seçmenle Akyazı geliyor.

28 sandık ve 5 bin 212 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Taraklı'da olacak.


İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:


İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı
Adapazarı 596 191 bin 78
Akyazı 225 64 bin 767
Arifiye 98 30 bin 332
Erenler 191 61 bin 148
Ferizli 66 18 bin 640
Geyve 153 36 bin 112
Hendek 217 59 bin 910
Karapürçek 34 9 bin 306
Karasu 157 47 bin 616
Kaynarca 78 18 bin 112
Kocaali 76 20 bin 363
Pamukova 85 21 bin 637
Sapanca 105 30 bin 271
Serdivan 277 91 bin 622
Söğütlü 43 10 bin 996
Taraklı 28 5 bin 212
Sakarya, Güncel
Kaynak: AA