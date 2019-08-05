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Sakarya'da 2 günde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Sakarya'da 2 günde meydana gelen toplam 13 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 26 kişi ise yaralandı.

05.08.2019 16:48 Sakarya'da 2 günde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Sakarya'da 2 günde meydana gelen toplam 13 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 26 kişi ise yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 02-04 Ağustos 2019 tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan diğer olayları açıkladı. Sakarya'da 2 günde meydana gelen toplam 13 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 26 kişi ise yaralandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 02-04 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 7 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen 6 trafik kazasında ise, 12 kişi yaralandı. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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