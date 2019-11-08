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Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu

Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim olduSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 katlı bir ev, ahır, samanlık ve park halindeki bir minibüs yandı.

08.11.2019 03:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 03:46 Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu
Sakarya'da 2 katlı ev, ahır ve minibüs alevlere teslim oldu
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 katlı bir ev, ahır, samanlık ve park halindeki bir minibüs yandı.
Edinilen bilgilere göre, Çatalköprü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten 2 katlı bir ev, ahır, samanlık ve park halindeki minibüs alevlere teslim oldu. Yangına Akyazı'dan sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta hasar oluştu.
Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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