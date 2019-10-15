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Sakarya'da 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.10.2019 22:09Sakarya'da 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle F.A. ve S.Ç.'yi silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis, yaptığı inceleme sonrasında S.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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