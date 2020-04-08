Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya'da 2 yurtta koronavirüs hastaları gözetim altında tutulacak

SAKARYA'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta koronavirüs teşhisi konulan hastalar gözetim altında tutulacak.

08.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:24
Sakarya'da 2 yurtta koronavirüs hastaları gözetim altında tutulacak

SAKARYA'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta koronavirüs teşhisi konulan hastalar gözetim altında tutulacak. 2 yurtta ise sağlık çalışanlarının konaklaması sağlanacak.

Sakarya 'da, Vali Ahmet Hamdi Nayir'in talimatı doğrultusunda yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 öğrenci yurdunda hastalar izole edilerek sağlık durumları kontrol altına alınacak. 2 yurtta ise sağlık çalışanlarının konaklaması sağlanacak. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İl Pandemi Kurulu toplantılar yapıyor. Eldeki veriler eşliğinde alınması gereken tedbirleri etraflıca görüşüyoruz. Şu anda iki yurdumuzun sağlık çalışanlarının hizmetine, iki yurdumuzu da hastaların gözetim altında tutulacağı yer olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Sağlık nereyi isterse orası kendilerine veriliyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da 2 yurtta koronavirüs hastaları gözetim altında tutulacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

18:56: Tartıştığı arkadaşı 6 yerinden bıçakladı - Haber 18:56: Kent konseyi 1 ton gıda da yardımda bulundu - Haber 18:55: Beyşehir Belediyesi'nin tekstil atölyesinde maske üretimi - Haber 18:55: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber 18:54: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin