Sakarya'da 2 yurtta koronavirüs hastaları gözetim altında tutulacak

SAKARYA'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta koronavirüs teşhisi konulan hastalar gözetim altında tutulacak. 2 yurtta ise sağlık çalışanlarının konaklaması sağlanacak.

Sakarya 'da, Vali Ahmet Hamdi Nayir'in talimatı doğrultusunda yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 öğrenci yurdunda hastalar izole edilerek sağlık durumları kontrol altına alınacak. 2 yurtta ise sağlık çalışanlarının konaklaması sağlanacak. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İl Pandemi Kurulu toplantılar yapıyor. Eldeki veriler eşliğinde alınması gereken tedbirleri etraflıca görüşüyoruz. Şu anda iki yurdumuzun sağlık çalışanlarının hizmetine, iki yurdumuzu da hastaların gözetim altında tutulacağı yer olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Sağlık nereyi isterse orası kendilerine veriliyor" dedi.

Kaynak: DHA