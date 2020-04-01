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Sakarya'da 200 yataklı otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir otel, kapılarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mesai bitimi sonrası hastaneden evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına açtı.

01.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:02
Sakarya'da 200 yataklı otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Sakarya 'nın Hendek ilçesindeki bir otel, kapılarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mesai bitimi sonrası hastaneden evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına açtı.
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Hendek Ramada Otel Yönetim Kurulu Üyesi Adem Sarı, yaptığı açıklamada, Sakarya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğüyle yaptıkları protokolle 200 yataklı otellerini sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiklerini belirtti.
Ülkede yaşanan bu zor günlerde sağlık çalışanlarının yanında olmak istediklerini bildiren Sarı, "Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak, ailelerine yaklaşmama pahasına görevlerini canla başla yerine getiren sağlık kahramanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, onlara minnet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı, sürecin başından beri yürüttükleri tüm dezenfeksiyon çalışmalarını ve uygulamalarını en üst seviyede sürdüreceklerine işaret ederek, bu zorlu sürecin, hep birlikte alınan tedbirlerle atlatılacağını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sakarya'da 200 yataklı otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Haberler

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