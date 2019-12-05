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Sakarya'da 2019 yılında 867 engelli vatandaş istihdam edildi

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya, 2019 yılı içerisinde 867 engelli vatandaşın işe yerleştirildiği ve engellilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması için de 5 bin 170 engelliye iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin verildiğini açıkladı.

05.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:48Sakarya'da 2019 yılında 867 engelli vatandaş istihdam edildi
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya, 2019 yılı içerisinde 867 engelli vatandaşın işe yerleştirildiği ve engellilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması için de 5 bin 170 engelliye iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin verildiğini açıkladı. Kaya ayrıca, iş fikri olan engellilere 50 bin TL'ye kadar hibe desteğinde bulunulduğunu ve kendi işini kuracak engellilerin 18 Aralık 2019 tarihine kadar proje başvurularını beklediklerini belirtti.

İŞKUR, kendi işini kuracak olan engellilere girişimcilik eğitimine katılmaları halinde hibe desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda girişimcilik eğitimine katılan ve kendi işini kuracak olan 9 engellinin projesi İŞKUR tarafından kabul edilerek toplamda 465 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya, 2019 yılı içerisinde 867 engellinin işe yerleştirildiği ve engellilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması için de 5 bin 170 engelliye iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin verildiğini ifade etti.

Engellilere iş kulübü faaliyetleri kapsamında iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri konularında eğitimlerin devam ettiğini bildiren Kaya, iş fikri olan engellilere 50 bin TL'ye kadar hibe desteğinde bulunulduğunu ve kendi işini kuracak engellilerin 18 Aralık 2019 tarihine kadar proje başvurularını beklediklerini belirtti. İŞKUR'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İŞKUR, "Bu Kulüpte Engel Yok İş Var" sloganıyla engellilere İş Kulübü eğitimleri de vermektedir. Söz konusu iş kulübü faaliyetleri kapsamında engellilere, iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve açık işgücü talepleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Engelliler, randevu alarak iş kulübü faaliyetlerine katılabilmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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