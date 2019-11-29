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Sakarya'da 3 evi soyan hırsızlardan 1'i tutuklandı

Sakarya'da 3 evin kapısını özel aparat ile açarak hırsızlık yapan ve Kocaeli'de operasyonla yakalanan 2 kadından 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:29Sakarya'da 3 evi soyan hırsızlardan 1'i tutuklandı
'da 3 evin kapısını özel aparat ile açarak hırsızlık yapan ve 'de operasyonla yakalanan 2 kadından 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'ya gelen 2 kadın gündüz vakti boş evlerin kapı dillerini özel aparatla attırmak suretiyle 3 evden hırsızlık yaptı. Hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayının zanlılarının, 50 adet hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.G. (19) ile yine hırsızlık suçundan kaydı olan S.V. (18) olduğunu tespit etti.

Sakarya polis ekiplerince Kocaeli'de yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.V. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kocaeli, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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