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Sakarya'da 3 katlı evin çatı katı alev topuna döndü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 katlı bir evin çatısı alev alev yandı.

17.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:32
Sakarya'da 3 katlı evin çatı katı alev topuna döndü
Sakarya 'nın Arifiye ilçesinde 3 katlı bir evin çatısı alev alev yandı. Çatıda çıkan ve adeta alev topuna dönüşen yangın itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli ise sokağa döküldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Elmas Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli vatandaşa ait 3 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalleli durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birçok itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Metrelerce yükselerek bir anda alev topuna dönüşen yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan çatı katı tamamen yanarken, yangın nedeniyle ise büyük korku yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Korku dolu gözlerle yangını izleyen kalabalığı polis ekipleri sakinleştirerek, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Arifiye, Sakarya, 3. Sayfa
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