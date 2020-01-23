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Sakarya'da 3 milyon 510 bin uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 510 bin 225 uyuşturucu nitelikli ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

23.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:28Sakarya'da 3 milyon 510 bin uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi
'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 510 bin 225 uyuşturucu nitelikli ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, biri yabancı uyruklu 5 kişinin çoğaltım merkezi olarak kullandığı değerlendirilen 1 depo ile 4 ikamette yapılan aramalarda, uyuşturucu nitelikli 588 bin 30 ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen 2 milyon 922 bin 195 hap ele geçirildi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 133 bin 660 lira, 63 bin 363 dolar, 1940 avro ve 1 riyal bulundu.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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