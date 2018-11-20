Sakarya'da 307 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

20 Kasım 2018 Salı 13:03



20 Kasım 2018 Salı 13:03

Sakarya'da polis ve jandarma ekiplerince Ekim ayında toplam yapılan trafik denetimlerinde 307 sürücünün ehliyetine el konulurken bin 25 araç da trafikten men edildi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin Ocak ayı trafik raporu yayımlandı. Trafik ekiplerince yapılan denetimler sonucunda Ekim ayında 115 bin 535 araç kontrol edilirken, kusurlarından dolayı bin 25 araç trafikten men edildi. Denetimler kapsamında 307 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.Öte yandan Sakarya sınırları içerisinde Ekim ayı içerisinde 179 maddi hasarlı, 174 yaralamalı olmak üzere toplam 356 trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Meydana gelen trafik kazalarında 259 vatandaş yaralanırken, 3 kişi ise hayatını kaybetti. - SAKARYA