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Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı

Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde içlerinde işçi servisinin de olduğu ve toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında anne, baba ve 7 aylık bebekleri hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

10.11.2019 03:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 03:26
'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde içlerinde işçi servisinin de olduğu ve toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında anne, baba ve 7 aylık bebekleri hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Bilecik istikametinde doğru seyir halinde olan O.U. idaresindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan işçi servisi ise aynı istikamette ilerlemekte olan 54 AS 478 plakalı otomobil ile park halindeki 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı.
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı. Kazanın verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsü O.U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Baba olay yerinde, anne ve 7 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan O.U.'nun eşi anne İ.U. ve oğulları 7 aylık bebek E.E.U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza nedeniyle kapalı kalan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı

Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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