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Sakarya'da 4 farklı iş yerinin camlarını kırarak hırsızlık gerçekleştiren şahıs tutuklandı

Sakarya'da 4 farklı iş yerinin camlarını kırarak 2 adet laptop ve 1 adet fotoğraf makinesi çalan ve hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalanarak tutuklandı.

31.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:27
Sakarya'da 4 farklı iş yerinin camlarını kırarak hırsızlık gerçekleştiren şahıs tutuklandı
Sakarya 'da 4 farklı iş yerinin camlarını kırarak 2 adet laptop ve 1 adet fotoğraf makinesi çalan ve hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalanarak tutuklandı.

Adapazarı ve Erenler ilçesinde 4 farklı iş yerinin camları kırılarak 2 adet laptop ve 1 adet fotoğraf makinesi çalındı. Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin 23 yaşındaki E.C. olduğu tespit edildi. Ekiplerce şüphelinin saklandığı metruk binaya yapılan operasyonda E.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun gerçekleştirildiği metruk bina içerisinde yapılan aramalarda ise; çalınan 2 adet laptop ve 1 adet fotoğraf makinesi ile hırsızlık olaylarında kullanılan tornavida ve eldivenler ele geçirildi. Olayla alakalı yakalanan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunda cezaevi firarisi olduğu ve hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen E.C. burada adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, 3. Sayfa
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