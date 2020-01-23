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Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi

Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildiSAKARYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bin 30 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ile vitamin hapı ele geçirildi.

23.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:51
'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi
SAKARYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bin 30 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ile vitamin hapı ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin kullandığı depo ve 4 evde yapılan aramalarda 588 bin 30 ecstasy uyuşturucu hap, yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 133 bin 660 TL, 63 bin 363 dolar, bin 940 Euro ile 1 Riyal para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakk
Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi

Sakarya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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