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Sakarya'da 73 Afgan kaçak göçmene sınırdışı kararı

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Taraklı ilçesinde Afganistan uyruklu Zamir Zazai'nin boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından başlattığı operasyon kapsamında gözaltına aldığı 73 Afgan kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

19.08.2019 17:18 Sakarya'da 73 Afgan kaçak göçmene sınırdışı kararı
SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Taraklı ilçesinde Afganistan uyruklu Zamir Zazai'nin boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından başlattığı operasyon kapsamında gözaltına aldığı 73 Afgan kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 73 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltı işlemleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Mevcut güven ve huzur ortamının devamına yönelik ilimiz genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 73  Afganistan uyruklu erkek şahıs yakalanmış olup, sınırdışı işlemlerine başlanılmıştır" denildi.
73 kaçak göçmen, otobüsler ile Kırıkkale'deki Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı.



Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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