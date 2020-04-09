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Sakarya'da 84 mahallede 2 bin 100 kişiye maske ulaştırıldı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Adapazarı ilçesindeki 84 mahallede oturan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

09.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:58
Sakarya'da 84 mahallede 2 bin 100 kişiye maske ulaştırıldı
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Adapazarı ilçesindeki 84 mahallede oturan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Korona virüsü salgınının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde giyim öğretmenlerinin fedakarca çalışmalarıyla başlayan maske üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ekipler, Adapazarı ilçesindeki 84 mahallede 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 100 kişiye maske dağıtımı mahalle muhtarları aracılığıyla gerçekleşti. Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde dikimi yapılan maskelerden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını belirterek, yaşlı vatandaşlara yönelik maske dağıtımının Adapazarı Belediyesi tarafından devam ettiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise içinde bulunan süreçte riskli konumda olan yaşlı vatandaşlara destek olmanın herkesin görevi olduğunu ifade ederek, Adapazarı ilçesindeki 84 mahallede toplam 2 bin 100 vatandaşa maske desteği sağladıklarını ve bundan sonra da eğitim camiası olarak her alanda topluma ellerinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adapazarı, Sakarya, Güncel
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