Sakarya'da "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

Sakarya
'da, Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü
iş birliğinde "Adalet Ormanı" kuruldu. Hendek
ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen 1 hektarlık orman arazisinde protokol üyeleri ve hükümlülerle birlikte bin adet sahil çamı dikildi.
Törende konuşan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, projenin sosyal sorumluluk yönünün önemli olduğunu belirterek, "Adalet Ormanları projesinin hükümlülerin topluma kazandırılmasında, orman sevgisi ve çevre bilinci oluşturulmasında, önemli katkılar sağlayacağını, yükümlülerin topluma karşı aidiyetlerinin pekişmesi için de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
Programa, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan
, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Akyazı
Cumhuriyet Başsavcısı İrfaz Gürel, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Porgalı ile Hendek Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar katıldı.
Başsavcı, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA