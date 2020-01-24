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Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki 10 yaşındaki çocuk öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralanan anne ve babası hastaneye kaldırıldı.

24.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:29Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki 10 yaşındaki çocuk öldü
'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk öldü, yaralanan anne ve babası hastaneye kaldırıldı.
S.E. idaresindeki 54 VH 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-650 Karasu yolu Güneşler Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle S.E. ve otomobilde bulunan eşi Ü.E. ile çocukları Berat Eren E. (10) yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
S.E, oğlu Berat Eren E. ve araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan baba Ü.E, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Berat Eren E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sakarya, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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