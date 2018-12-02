Sakarya'da Ahşap İş Yerleri Yandı

02 Aralık 2018 Pazar 12:06



02 Aralık 2018 Pazar 12:06

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir restoranda başlayıp çevreye yayılan yangında, restoran ile çevredeki 30 ahşap iş yeri kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'ndeki ahşap bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, restoranın yanında bulunan "mini çarşı"daki boş ahşap dükkanlara sıçradı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Takviye ekiplerin de desteğiyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, restoran ve 30 ahşap iş yeri kullanılamaz hale geldi.