Haberler » Güncel » Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın - Haber

Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın

Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (1)SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

25.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:00
'da ahşap palet fabrikasında yangın (1)
SAKARYA'nın ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Öğleden sonra, Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yanan paletleri söndürmek için çalışıyor. Söndürme çalışmalara devam ediyor.
Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın

Arifiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14  Irak'ta göstericilerden Şii lider Sadr'a "ihanet" suçlaması
19:13  Depremin şiddeti gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu
19:12  Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2)
19:12  Osmaniye'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
19:11  Mustafa Paşa Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor
25.01.2020 19:19:32