Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da akıl almaz olay kamerada - Haberler

Sakarya'da akıl almaz olay kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda bebek sandalyesine çarpan 17 yaşındaki garsonun 2 müşteri tarafından darp edildiği akıl almaz görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

18.12.2019 02:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 02:45Sakarya'da akıl almaz olay kamerada
'nın ilçesinde bulunan bir restoranda bebek sandalyesine çarpan 17 yaşındaki garsonun 2 müşteri tarafından darp edildiği akıl almaz görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Pazartesi günü Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoranda garson olarak çalışan 17 yaşındaki İbrahim A. masaların arasından geçmek istediği esnada bebek sandalyesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sandalyenin yanında duran bebeğin yere düşmesi sonucunda dede Dursun K. garsona tepki gösterdi. Garson özür dileyerek çarptığı bebek sandalyesini düzeltti. Bu esnada bebeğin 26 yaşındaki babası Erol K., garsona saldırdı. Garsonun, baba ve dedenin saldırısına uğradığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde; bebek sandalyesine çarpan garsonun dönerek sandalyeyi düzelttiği esnada baba ve dede tarafından darp edildiği anlar ve restorandaki diğer kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Öte yandan, olay sonrasında hastaneye kaldırılan garson İbrahim A.'nın, 8 gün iş göremez raporu aldığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan baba ve dede serbest bırakıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

03:36 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
03:28 Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
03:26 Başkent'te taksi şoförü, ilk iş gününde kazaya karıştı: 2 yaralı - Haberler
03:07 Tem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandı - Haberler
02:40 Sakarya'da akıl almaz olay kamerada - Haberler
00:44 Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi - Haberler
00:30 Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu - Haberler
00:26 Telefonla konuşan genç kadın, çatıdan atılan üçlü koltuğun altında kaldı - Haberler
23:44 Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
22:46 Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti - Haberler
18.12.2019 03:49:53