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Sakarya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

18.02.2020 02:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 03:22Sakarya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
'nın ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Mahallesi Setaltı Caddesi'nde akrabalar arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan H.Y. ve A.T. ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve B.O ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adapazarı, Karaköy, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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